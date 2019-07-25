زيادة في سعر الدولار في السوق المُوازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شَهِدَ سعر صرف العملات الأجنبية بالسوق المُوازي، زيادة طفيفة، حيث زاد الدولار من (67) إلى (68) جنيهاً، فيما تراوح الريـال والدرهم ما بين (17 – 17.5) جنيه، وأكّد مُتعاملون في السوق تزايُد الطلب على العملات الأجنبية لسهولة صرفها واسترداد قيمتها عند الحاجة.

وأكّد أحد التُّجّار لـ(الصيحة) أمس، تنامي شراء العُملات بالكاش وبيعها بالشيك بفارقٍ أعلى، واستخراج قيمتها من المَصارف، مُستغلين التّعافي النسبي في البُنُوك والصرافات الآلية، وأوضح أنّ سعر “المُوازي” لَم يَشهد تغييراً يُذكر هذا الأسبوع باستثناء زيادة مقدارها جنيه واحد في الدولار، ونوّه لاختلاف الأسعار من سُوقٍ إلى آخر بحسب حجم العرض والطلب، وأضاف بأنّ قلة العرض ترغم التُّجّار على خفض السعر لاجتذاب المُشترين من جهةٍ، والبائعين من جهةٍ أخرى، خشية انخفاض السعر أكثر.