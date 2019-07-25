تفاصيل إحباط المحاولة الإنقلابية واعتقال رئيس الأركان المشتركة وقيادات اسلامية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي، افشال محاولة انقلابية، وكشف عن تفاصيل ما وصفه بمخطط الانقلاب والمشاركين فيه، وعلى رأسهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع.

ولوحظ وجوداً مكثفاً للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مداخل المدن الثلاث بولاية الخرطوم (أمدرمان، الخرطوم وبحري)، والكباري، وأفادت المتابعات باعتقال علي كرتي، والقيادي الاسلامي الزبير أحمد الحسن.

وقالت القوات المسلحة في بيان تحصلت ممهور بتوقيع رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين:، (لقد تابعتم في الأسابيع الماضية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة، وبعد جهود حثيثة ومتابعات من قبل الأجهزة الأمنية تم التحفظ على المشاركين في المحاولة الانقلابية وجاري التحقيق معهم لمحاكمتهم).

وأضاف البيان أن المحاولة الانقلابية الفاشلة تهدف إلى إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني.

وذكر البيان أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة، وتابع: لن تتهاون في حماية البلاد ومكتسبات وأهداف الثورة وأماني الشعب في حياة كريمة آمنة ومستقرة.

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وشملت الاعتقالات بجانب رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، اللواء د. نصر الدين عبد الفتاح، واللواء عبدالعظيم محمد الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي.

ورجحت ذات المصادر وقوف قيادات اسلامية بارزة داخل الجيش ومن خلفها الحركة الاسلامية وراء المحاولة المعلن عنها، ودللت على ذلك باعتقال قائد الدفاع الشعبي.

وذكر المصدر على وجود معلومات موثوقة تفيد بأن الاعلان عن المحاولة الانقلابية تم بعد صدور اجراء قيادة القوات المسلحة تنقلات واسعة يوم الثلاثاء الماضي.

وشملت التنقلات كل من اللواء ركن محمد مصطفى علي مضوي من هيئة التفتيش العسكري الى ادارة شؤون الضباط خدمات مساعدة، اللواء ركن عبد الحميد يونس محمد أحمد من أكاديمية نميري العسكرية العليا الى ادارة الاستطلاع، اللواء الركن ياسر آدم محمد آدم من الادارة العامة للعلاقات الدولية الى ادارة الرياضة العسكرية، اللواء الركن محمد أحمد الخضر صالح من ادارة تطوير الموارد الذاتية الى الفرقة الرابعة مشاة.

وبحسب صحيفة الجريدة شملت التنقلات اللواء ركن ياسين ابراهيم عبد القادر أحمد عجبنا من ادارة الرياضة العسكرية الى سلاح المدرعات، اللواء الركن احمد عبد الرحيم شكرت الله عبد القادر من الفرقة الرابعة مشاة الى المنطقة العسكرية المركزية، اللواء الركن سليمان مختار من ادارة التنظيم والتسليح الى قوات الدفاع الشعبي، اللواء الركن الصادق خالد البشير من ادارة شؤون الضباط خدمات مساعدة الى القوات الخاصة، اللواء الركن تاج السر جبريل جبارة من الفرقة التاسعة المحمولة جواً الى القوات الخاصة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)