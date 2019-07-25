الصادق المهدي: الانقلاب مُتوقّعٌ ولا بُدّ من التوصُّل إلى اتفاقٍ خلال أسبوع

التاريخ: 25-يوليو-2019
26 مشاهدة
حَذّرَ رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من الثورة المُضادة، ووصف المُحاولة الانقلابية الأخيرة بالمُتوقّعة، ودعا أطراف التّفاوُض من “الحُرية والتّغيير” و”الثورية” في أديس أبابا بالاستعجال والتّوصُّل إلى اتّفــــــــاقٍ حَاســــــــمٍ.
ودعا المهدي لدى مُخاطبته أنصاره في ندوةٍ سياسيّةٍ بدار “الأمة” أمس، أطراف التّفاوُض في أديس بحسم المَلَفّات في غُضون أُسبوعٍ، وقال: “الطول فيها الهول”، ونوّه المهدي إلى تحرُّكات الثورة المُضَادَة، وبحسب صحيفة الصيحة أشار إلى كتائب النظام البائد، وَشَدّدَ على أنّها تمتلك المال والسِّلاح، وقال:
“لقد حَذّرنا من قَبل وتَوقّعنا مَا حَدَثَ من مُحَاولَةٍ انقلابيةٍ”، وشَدّدَ المهدي على أنّه حَال تَعَذّر التّوافُق بين مُكوِّنات الثورة فلا خِيَار غير الاحتكام للشعب من خِلال استفتاءٍ، وقال: “حتى لا يحمل أحدٌ ضدنا فيتو”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق المهدي: الانقلاب مُتوقّعٌ ولا بُدّ من التوصُّل إلى اتفاقٍ خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.