الصادق المهدي: الانقلاب مُتوقّعٌ ولا بُدّ من التوصُّل إلى اتفاقٍ خلال أسبوع

حَذّرَ رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من الثورة المُضادة، ووصف المُحاولة الانقلابية الأخيرة بالمُتوقّعة، ودعا أطراف التّفاوُض من “الحُرية والتّغيير” و”الثورية” في أديس أبابا بالاستعجال والتّوصُّل إلى اتّفــــــــاقٍ حَاســــــــمٍ.

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ودعا المهدي لدى مُخاطبته أنصاره في ندوةٍ سياسيّةٍ بدار “الأمة” أمس، أطراف التّفاوُض في أديس بحسم المَلَفّات في غُضون أُسبوعٍ، وقال: “الطول فيها الهول”، ونوّه المهدي إلى تحرُّكات الثورة المُضَادَة، وبحسب صحيفة الصيحة أشار إلى كتائب النظام البائد، وَشَدّدَ على أنّها تمتلك المال والسِّلاح، وقال:

“لقد حَذّرنا من قَبل وتَوقّعنا مَا حَدَثَ من مُحَاولَةٍ انقلابيةٍ”، وشَدّدَ المهدي على أنّه حَال تَعَذّر التّوافُق بين مُكوِّنات الثورة فلا خِيَار غير الاحتكام للشعب من خِلال استفتاءٍ، وقال: “حتى لا يحمل أحدٌ ضدنا فيتو”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)