وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي وفاة أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.
وشغل أمانو منصب المدير العام للوكالة الدولية منذ العام 2009، وكان ينوي تقديم استقالته من منصبه على خلفية مشاكل متعلقة بحالته الصحية.
وتركت وفاة أمانو منصب مدير الوكالة شاغرا، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وإيران، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي روماني يخلف أمانو مؤقتا في "الوكالة الذرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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