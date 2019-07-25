تونس تعلن الحداد العام لمدة 7 أيام

أعلنت الحكومة التونسية في بيان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسيمة حدادا على وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي. وقالت رئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قررإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

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