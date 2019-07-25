المرشحون لخلافة السبسي في رئاسة تونس

شكل رحيل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مفاجأة سياسية كبيرة، خاصة وأن البلاد كانت على مشارف انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما أربك نبأ الوفاة كل الحسابات.

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، 25 يوليو/تموز، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس، عن عمر يناهز الـ93 عاما.

ويضع الكثير من المحللين يوسف الشاهد، 43 عاما، ضمن المعادلة السياسية المعقدة، في تونس، خاصة وأنه يوصف بـ"الفتى الذهبي"، الذي كان ضمن "نداء تونس" وصعد إلى قمة الحكومة التونسية، قبل أن ينقلب على رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي، بفضل حصوله على دعم من حركة النهضة الإسلامية، وما يتم ترويجه عن حصوله على تأييد جهات أجنبية غربية وإقليمية.

منصف المرزوقي

الرئيس التونسي السابق، ويعتمد على شعبيته بأنه كان أول رئيس لتونس، عقب رحيل زين العابدين بن علي، وهو حقوقي بارز، ويصف نفسه بأنه المعادلة المختلفة الوسيطة بين تيار "النهضة" و"نداء تونس".

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يبدو أن خيار رجل الأعمال سفيان بن ناصر المستقيل مؤخرا من حركة "نداء تونس"، الأساسي هو أن كل الحركات والتيارات السياسية الحالية ليس لها قواعد شعبية في الشارع، وفقا لما قاله في تصريحات لصحيفة "الخبر" التونسية.

كما أنه يطرح نفسه بحكم أنه يمتلك أجندة كاملة، لعلاج الأزمات والمشاكل الاقتصادية التونسية.

ويسعى رجل الأعمال، رضا شرف الدين، النائب في البرلمان ورئيس نادي النجم الساحلي التونسي، لأن يكون أحد أفراد المعادلة المقبلة في "نداء تونس"، خاصة مع رحيل الأب المؤسس لها.

وقررت ليلى الهمامي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن، إحدى أبرز الناشطات الفاعلات في الساحة السياسية التونسية، ترشحها إلى منصب الرئاسة التونسية في الاستحقاقات المقبلة، انطلاقا من إيمانها بدور المرأة في القيادة، وأحقيتها في خوض غمار تجربة الرئاسة، وبعد حقبة طويلة من النضال والكفاح النسوي.