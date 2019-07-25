بريطانيا تكلف البحرية بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز‎

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، إن البحرية البريطانية سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة بعد احتجاز إيران لناقلة.

وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان ”تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كاف“.

وأضاف ”حرية الملاحة مسألة حاسمة بالنسبة لنظام التجارة العالمي واقتصاد العالم، وسنبذل كل ما بوسعنا للدفاع عنها“