حركة فتح: رؤية جديدة من ”حماس“ للمصالحة مع عودة الوفد المصري

كشفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“، اليوم الخميس، أن حركة حماس ستقدم رؤية جديدة بشأن ملف المصالحة وإنهاء الانقسام في قطاع غزة.

وقال حاتم عبدالقادر عضو المجلس الثوري لحركة ”فتح“ اليوم إن حركته ”بانتظار عودة الوفد الأمني المصري إلى رام الله، من أجل عرض رؤية جديدة من قبل حركة حماس، حول المصالحة“.

وأضاف: ”إن المصريين عرضوا تنفيذ اتفاق 2017، وحركة حماس لحد الآن لم تُوافق بشكل أساس على هذا المبدأ، بل تركت البابَ مُواربًا في هذه القضية“.

وأكد عبدالقادر أن الجانب المصري لا يزال يعمل في الملف بكل جهد؛ بهدف الوصول لنقطة تفاهم، وهنالك تفاؤل لدى القيادة الفلسطينية، لإنهاء الانقسام بشكل كامل.

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من جهته، قال حازم أبوشنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن هنالك ملفات قيادة حماس لا تُريد إنهاءَها لأن بقاءَها يَجلبُ منافع شخصية لها، كملف المصالحة، بل يأخذون الشعب الفلسطيني بجريرة مصالحهم.

وهاجم أبوشنب تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الذي قال فيها ”إن حماس خط الدفاع الأول عن إيران“.

وشدد على أنه ينبغي على قيادة حركة حماس، أن تُدافِع عن شعبِها، وليس عن دول أخرى، وأن تكون مصلحة الشعب فوق الأجندات الخارجية.