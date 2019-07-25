وأوضح بفون أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد، قائلًا: ”وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج.
وينص الفصل 84 من الدستور على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، يتولّى استنادًا إلى ذلك رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية مؤقتًا لفترة تتراوح بين 45 يومًا و90 يومًا.
ويتولى محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، اليوم الخميس، منصب رئيس البلاد بشكل مؤقت، مع ترقب لكلمة سيلقيها، اليوم، أمام الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة السبسي… "الهيئة العليا" تلمح إلى تغيير موعد الانتخابات الرئاسية بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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