اختفاء مريب لأدوية حساسة للرضع من الصيدليات‎ بالمغرب

اختفت أدوية في غاية الحساسية خاصة بالرضع، الذين يعانون صعوبة في التنفس، ويحتاجون إلى أدوية عبارة عن فيتامينات معينة، من الصيدليات في المغرب بسبب توقف مختبرات عن توريدها، نظرًا لرخص ثمنها وقلة الطلب عليها.

وأكدت صحيفة ”المساء“ المغربية في عددها ليوم الخميس، نقلًا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن اختفاء هذه الأدوية من الصيدليات المغربية هو بمثابة رد فعل على مختبرات طبية، بعد تخفيض أثمانها تزامنًا مع إعادة النظر في السياسة الدوائية والاعتماد على الأدوية الجنيسة.

وأعلنت صيدليات عن اختفاء دواء حيوي يمنح تلقائيًا للأطفال حديثي الولادة؛ لتعويضهم عن فيتامين ”ك“ المضاد للنزيف، مشيرة إلى أن جهاز الكبد لدى هؤلاء لا يعمل بطريقة جيدة؛ لأنه في طور التكوين، وتتم الاستعانة بالدواء المذكور لحماية الرضع من بعض المضاعفات.

وتبين أن من بين الأدوية المختفية إضافة إلى دواء عبارة عن فيتامينات خاصة بالأطفال، هناك دواء خاص بحالات نزيف الأطفال التي تقع أثناء إجراء عملية قيصرية أو الولادة أو وجودهم في غرف الإنعاش أو الختانة أو حالة الأطفال الخدج، إذ تبين أن الدواء المختفي هو الوحيد الذي يستعمل لإيقاف النزيف.

وفي ظل هذا الوضع – تضيف الصحيفة – لم يجد آباء رضع غير البحث عن وساطات لجلب الأدوية المعروفة الخاصة بفيتامينات الرضع من فرنسا، بعد أن أشار أصحاب صيدليات إلى أنها موجودة بوفرة في فرنسا ولا يتجاوز ثمنها 2 يورو، في حين تبين أنه لا يوجد بديل لهذه الأدوية المذكورة، كان يلجأ المحتاجون إليها إلى أطباء لتغييرها بأنواع أخرى.