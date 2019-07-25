تدشين مشروع الحقيبة المدرسية بشمال دارفور

دشن أمين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور حامد أحمد ورئيس اتحاد معاشي الخدمة المدنية بالولاية بدار الاتحاد مشروع الحقيبة المدرسية والذي استهدف توزيع (260) حقيبة مدرسية لأبناء المعاشيين بمرحلتي الأساس والثانوي بتكلفة كلية بلغت (257) ألف جنيه ويجيء تنفيذ المشروع بدعم من مكتب زكاة محلية الفاشر بالتعاون مع الاتحاد و تعهد أمين ديوان الزكاة بالولاية بإدخال الزي المدرسي ضمن المشروع في المرحلة المقبلة.

وأعلن خلال مخاطبته اليوم الاحتفال الذي أقامه اتحاد معاشيي الخدمة المدنية بمناسبة تدشين المشروع، موافقة الزكاة على تبني مقترح الاتحاد حول تنظيم أسبوع صحي لأسر المعاشين

