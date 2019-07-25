وأضافت المصادر اليوم الخميس، أن تركيا لا تزال منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة، لشراء منظومة الدفاع "باتريوت"، التي عرضتها واشنطن على أنقرة كبديل لمنظومة "إس-400".
وبدأت تركيا، في الـ12 من يوليو الجاري، استلام مكونات منظومة "إس-400"، التي اشترتها من روسيا وفقا لعقد أبرم بين البلدين عام 2017، رغم المعارضة الشرسة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي هددت الحكومة التركية بعقوبات وقالت إن نشرها هذا السلاح على أراضي البلاد سيمثل خطرا بالنسبة للنظام الدفاعي لدول الناتو، باعتبار المنظومات الروسية قادرة على كشف أسراره.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء المرحلة الأولى من توريد "إس-400" إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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