الاتفاق على إقامة نظام مدني ديمقراطي وإحلال السلام في السودان

وأسفرت المفاوضات بين القوى السودانية في أديس أبابا برعاية إفريقية تسفر عن التوصل لاتفاق سياسي بشأن المرحلة الانتقالية وعملية السلام.
وركز الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير السوادنية والجبهة الثورية، على إدارة المرحلة الانتقالية في السودان، فضلًا عن إقامة سلطة مدنية انتقالية.
وأكد الطرفان أن اتفاقهما بشأن الفترة الانتقالية لا يتضمن "محاصصة".
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