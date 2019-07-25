أرسنال وناد إنجليزي آخر مهتمان بمحمد الشناوي

دخل ناديا أرسنال وأستون فيلا في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وفقا لتقارير صحفية إنجليزية. وكشفت صحيفة Readastonvilla المحلية المهتمة بأخبار الفيلانز، أن كلا الناديين أبدى اهتمامهما بخدمات حارس منتخب مصر الذي لفت الأنظار بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية. وأضافت الصحيفة أن القيمة المتوقع لصفقة انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الدوري الإنجليزي قد تصل إلى 2.5 مليون إسترليني (2.80 مليون يورو). وأوضح التقرير أن مسؤولي أرسنال يرون في الشناوي خيارا مناسبا، ليكون الحارس الثاني خلف بيرند لينو. Advertisements وعلى الجانب الآخر، يرى مسؤولو أستون فيلا أنهم الأقرب من الظفر بالشناوي كونه سيكون الحارس الأساسي. ويضم أستون فيلا الثنائي المصري أحمد المحمدي والمنضم حديثا محمود حسن "تريزيجيه". يذكر أن الشناوي خاض 14 مباراة دولية وكان الحارس الأول للفراعنة في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأفريقية 2019.

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