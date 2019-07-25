تفاصيل وتطورات قضية تعذيب موقوف حتى الموت في العراق

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، 25 تموز/يوليو، أخر تطورات قضية تعذيب موقوف على يد ضباط في محافظة النجف، حتى الموت، أبرزها توقيف مدير مكتب الموقف.

وأعلن المجلس في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، اليوم، توقيف مدير مكتب مكافحة إجرام "الغري" وضابط تحقيق، وإصدار أمر قبض بحق ضابط آخر على خلفية وفاة متهم في مكتب المكافحة، في المحافظة وسط البلاد.

وبين المركز، أن محكمة تحقيق النجف كانت قد بدأت بالتحقيق بالقضية بناء على شكوى تقدمت بها والدة، وزوجة متهم متوفى، وقد أثبتت التحقيقات بان المتهم قد تعرض للتعذيب.

وأضاف، منوها إلى أن المحكمة لم يتسن لها التأكد من أن الوفاة كانت نتيجة للتعذيب من عدمه لأن ذلك متوقف على نتيجة التقرير التشريحي لدائرة الطب العدلي الذي لم يرد حتى الآن فيما جرى تحويله إلى دائرة الطب العدلي في العاصمة بغداد.

وأكد المركز، أن المحكمة، وبعد ثبوت تعرض المتهم للتعذيب اتخذت الإجراءات القانونية، وأصدرت أوامر قبض بحق عدد من الضباط، وهم مدير مكتب مكافحة إجرام "الغري"، وضابط تحقيق برتبة رائد، وجرى توقيفهم فيما أصدرت أمر قبض بحق ضابط تحقيق آخر برتبة نقيب.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، في ختام بيانه، بإن محكمة تحقيق النجف، اتخذت كافة الإجراءات القانونية، ودونت أقوال المتهمين وفقاً لأحكام المادة 410 من قانون العقوبات.