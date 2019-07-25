القضاء الإيراني يكشف تفاصيل التحقيق في شبكة التجسس الأمريكية

كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الخميس، بدء التحقيق في قضية تجسس 17 شخصًا لصالح الولايات المتحدة، لافتًا إلى مشاركة القضاء العسكري للقوات المسلحة الإيرانية في التحقيقات.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ المحلية عن إسماعيلي قوله: ”إن التحقيق في هذه القضية ينقسم إلى جزءين؛ الجزء الأول خاص بالمدنيين من المتهمين وسوف يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم أمام النيابة المدنية للمحكمة الثورية“.

وأضاف ”القضاء العسكري سوف يبت في الجزء الآخر من القضية؛ إذ إن هناك عددًا آخر من المتهمين هم من العسكريين ويتبعون مؤسسة القوات المسلحة، ولهذا سيخضعون للتحقيق والمحاكمة في الهيئة القضائية للقوات المسلحة“.

وتابع رئيس نيابات طهران ”أن الرأي القضائي لمحاكمة المتهمين أصدر أحكامًا مطولة بالسجن بحقهم، فيما أن هذه الأحكام ليست قطعية حتى الآن بسبب مواصلة التحقيقات وعدم انتهائها، لافتًا إلى أن هناك عددًا آخر من المتهمين يجري البحث عنهم ولم يتم اعتقالهم، فيما تم التحفظ على 17 شخصًا في القضية حتى الآن“.حسب ما ذكرت وكالة ”فارس“.

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وأعلن مدير جهاز مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية الأسبوع الجاري عن كشف شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فيما تم عرض صور ومعلومات تتعلق بالعملاء البالغ عددهم 17 شخصًا والذين يحملون جميعًا الجنسية الإيرانية وفق ما ذكر تقرير لموقع ”ألف نيوز“ المحلي.

بدوره، نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمامًا أن تكون إيران اعتقلت 17 شخصًا تتهمهم بأنهم جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إذ كتب ترامب على تويتر يقول: ”تقارير اعتقال إيران لجواسيس لسي.آي.إيه غير صحيحة بالمرة. باطلة تمامًا“.

وكانت تقارير إيرانية أشارت حسب تصريحات مسؤولين محليين، إلى صدور أحكام تصل إلى الإعدام بحق المتهمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.