إيفان ليكو يكشف موقفه من عودة عموري لنادي العين

ردّ المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، على التقارير التي ذكرت أنه لا يريد عودة النجم عمر عبدالرحمن ”عموري”، للزعيم، بعد انفصاله عن الهلال السعودي.

وقال ليكو في تصريحات نقلها موقع نادي العين على الإنترنت: ”بطبيعتي لا أفضل التعامل مع غير الملتزمين بشرف وأخلاقيات مهنتهم ومروجي الأكاذيب وأحرص دائمًا على التجاوب مع أسئلة الإعلاميين غير أنني أرفض استخدام اسمي في الترويج للشائعات لأنه تصرف غير أخلاقي ويفقد المؤسسة مصداقيتها وللأسف أنني لا أستطيع القراءة باللغة العربية في الوقت الحالي“.

وذكرت صحيفة ”الرياض“ السعودية، أن بعض المصادر أفصحت عن عدم رغبة الجهاز الفني لفريق العين بإعادة اللاعب مجددًا للعب في صفوفه، خصوصًا أن وضع الإصابات أزعج الجهاز الفني للفريق، وخشية خسارة اللاعب في أي وقت من الموسم الرياضي.

وأردف ”اللاعب عمر عبدالرحمن يمتلك إمكانيات فنية عالية، وشخصيًا لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية حول عودته إلى قائمة الفريق ولا عن مدى جاهزيته، والعين يمتلك قنواته الإعلامية الرسمية التي ترافق الفريق في كل مكان من أجل نقل الحقائق بشفافية ومصداقية للمهتمين بأخبار هذا النادي الكبير“.

وعبر ليكو عن سعادته بأداء لاعبي الزعيم بعد أولى مبارياته الودية في المعسكر الخارجي، مع سيلجي السلوفيني، وقال: ”النتائج في مثل تلك المباريات ليست مهمة ولكنها في نفس الوقت تعكس رغبة وجدية اللاعبين في تحقيق النتائج القوية سواء كانت مباراة رسمية أو ودية أو حتى حصة تدريبية، وفي اعتقادي أن الجميع نجحوا في التطبيق الجيد للتمارين التي خضعوا لها في الفترة الماضية خلال المباراة“.

وأكمل المدرب الكرواتي: ”انضم اللاعبون الدوليون إلى معسكر الفريق قبل 24 ساعة من أول مباراة ودية للفريق كما تعلمون، لذلك حرصنا على استدعاء 6 لاعبين من الرديف للمشاركة في مواجهة يوم أمس ودفعنا بهم في شوط اللعب الثاني وقد كنت سعيدًا بالمستوى الذي ظهروا به خلال الـ45 دقيقة ومن أسباب تنظيم مثل تلك المباريات الودية الوقوف على إمكانيات جميع العناصر التي من الممكن الاستعانة بها خلال تحدياتنا في الموسم الجديد؛ ما يعتبر مهمًّا جدًّا للفريق وللنادي في المستقبل“