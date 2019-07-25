موعد الكلاسيكو يسبب أزمة في نادي برشلونة

لا يزال يتبقى 3 أسابيع على انطلاق الدوري الإسباني ، لكن موعد مباراتي الكلاسيكو الموسم المقبل معروف إذ يلتقي برشلونة وريال مدريد في نو كامب في أكتوبر، ومباراة الدور الثاني في مارس 2020.

لكن صحيفة ”أس“ ذكرت أن موعد المباراة الأولى المقررة يوم الأحد الـ 27 من أكتوبر في الساعة الـ16:00 مساءً بالتوقيت المحلي على نو كامب، أثار أزمة في النادي الكتالوني.

ويتزامن هذا اليوم مع موعد الجمعية العمومية العادية للنادي والذي يتم فيه مناقشة الحسابات وميزانية الموسم التالي والموافقة عليها من الجمعية العمومية التي تستمر عادة لوقت طويل.

واضطر النادي الكتالوني إلى استبعاد هذا اليوم باعتباره غير مناسب تمامًا، إذ إن الجمعية عادةً ما تطول إلى 7 أو 8 ساعات في المتوسط وتنتهي في وقت متأخر من الليل، عكس مباراة الدور الثاني التي ستقام في سانتياغو برنابيو.

وستقام مباراة الدور الثاني يوم الأحد الأول من مارس 2020 في تمام الساعة الـ 8:45 مساءً بتوقيت إسبانيا في استاد سانتياغو برنابيو وهو الموعد الأكثر شيوعًا لمباراة الكلاسيكو.

ومن الطبيعي أن تعرف الأندية بالفعل جدول مبارياتها في الدوري خاصة الكلاسيكو لإجراء ترتيبات التنظيم مع الرعاة وحقوق البث التلفزيوني والإعلانات.