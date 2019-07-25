بعد وفاة الباجي قايد السبسي.. محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لتونس

وتوفي الباجي قايد السبسي بعد أزمة صحية حادة، تم نقله بسببها إلى المستشفى العسكري أمس، بقرار من الطاقم الطبي الذي يقوم بمعالجته.
وأكد رابح الخرايفي، أستاذ القانون التونسي، أن وفاة رئيس البلاد تعتبر شغورًا نهائيًا في منصب الرئيس، وهو ما يجعل محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا إلى حين إنجاز الانتخابات.
وأضاف رابح الخرايفي، في تصريح لـ ”إرم نيوز ”، أن الإشكال المتعلق بغياب المحكمة الدستورية – وهي الهيكل المكلف بمعاينة الشغور في منصب الرئيس – يمكن تجاوزه بتمكين الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من هذه المهمة.
وينص الفصل 84 من الدستور التونسي على أنه ”في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا“.
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