سوريا.. حقيقة زيادة تعرفة ركوب الباصات

واعتبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، باسل ميهوب، أن تقاضي بعض سائقي الباصات أجرة أعلى يعد ظلما، مشيرا إلى أن مديرية النقل بدمشق هي الجهة المعنية بمراقبة ومحاسبة شركات النقل الخاصة كون التعاقد يكون من خلالها.
وكان مواطنون قد اشتكوا من تقاضي سائقي باصات إحدى شركات النقل على خطوط مدينة دمشق 100 ليرة تعرفة ركوب بدلا من التسعيرة النظامية والمحددة بـ50 ليرة، بحجة غياب العملة النقدية من فئة الـ50 ليرة.
وعلق ميهوب على ذلك قائلا إنه جرى التواصل مع البنك المركزي السوري، الذي أكد مسؤوله أن العملة النقدية من فئة الـ50 ليرة متوفرة في الأسواق.
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