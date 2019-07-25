السعودية توقع صفقة لبناء أطول مسار تجريبي لنظام "هايبرلوب"

أعلنت شركة "فيرجن هايبرلوب ون" عن شراكة تطويرية مع السعودية لدراسة إمكانية بناء أطول مسار تجريبي لمفهوم النقل المستقبلي المتطور.

ويتضمن مفهوم "هايبرلوب" كبسولات منخفضة الضغط مع مركبة تقل الركاب أو البضائع، بسرعة أكبر بنحو 10 مرات من النقل عبر السكك الحديدية الحالية.

ومن المقرر بناء مسار بطول 35 كم، إلى جانب منشأة للبحث والتطوير ومعمل للتصنيع، شمال مدينة جدة.

وقالت "فيرجن هايبرلوب ون"، إن التقنية يمكن أن تقلل زمن الرحلة بين الرياض وجدة إلى 76 دقيقة، مقارنة مع أكثر من 10 ساعات سفر في الوقت الحالي.

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وبهذا الصدد، قال مهند هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية: "إن شراكتنا مع "فيرجن هايبرلوب ون" هي مصدر فخر لنا وللسعودية كلها". وأوضح أن وجود نظام هايبرلوب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، سيكون بمثابة حافز لوادي السيليكون السعودي.

وعرضت الشركة كبسولة تسير بسرعة تزيد عن 100 كم/الساعة، في أنبوب تفريغ بطول 500 متر واقع في نيفادا، في يوليو عام 2017.

ومؤخرا، أدار إيلون موسك مسابقة سنوية في مقر شركة "سبيس إكس"، لاختبار حدود التكنولوجيا. وفاز فريق من الجامعة التقنية في ميونخ، بالمسابقة هذا العام.