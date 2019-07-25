ومن خطأ فادح لحارس ليفربول، البلجيكي سيمون مينيوليه، افتتح سبورتينغ التسجيل في الدقيقة الرابعة، بتسديدة بعيدة للاعب الوسط برونو فرنانديس.
لكن ليفربول، رد في الشوط الأول بهدفين للمهاجم البلجيكي، ديفوك أوريجي، ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم، في الدقيقتين 20 و40.
وفي الشوط الثاني، عادل البرازيلي، ويندل النتيجة، بعد تمريرة حاسمة من المميز فرنانديس (الدقيقة 53).
وكان ليفربول، الذي يغيب عنه نجومه المصري، محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في كأس أمم إفريقيا، والبرازيليان أليسون بيكر، وروبيرتو فيرمينو، بعد تتويجهما بلقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا"، خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 الجمعة الماضي في بوسطن، ثم أمام إشبيلية الإسباني 1-2 الأحد في إنديانا.
ويلتقي ليفربول مع نابولي الإيطالي في إدنبرة الإسكتلندية الأحد القادم، قبل خوضه معسكرا تدريبيا في مدينة إيفيان الفرنسية. ومن المقرر خوضه مواجهة أخرى ضد ليون الفرنسي في جنيف في 31 يوليو الجاري، قبل مباراة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، في الرابع من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر في غياب صلاح.. ليفربول يختتم جولته الأمريكية بتعادل مثير مع لشبونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.