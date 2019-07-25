الهلال يصرف النظر عن تونس ويتجه لمعسكر افريقي بحت ،،!!.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ المهاجم الجزائري اضافة حقيقية في ظل تمرد مبومبو

▪︎ نكانا يصرف النظر عن محترف الهلال مبومبو عبر بيان التسجيلات والانتقالات

▪︎ هداف الكونغو كنشاسا يقترب بعد رحيل قائده للدوري المصري

▪︎ مصير مدافع الهلال وتأخر وصول كرته الدولي

▪︎ مهاجم الهلال موفق صديق ينضم للأولمبي مع الرباعي

▪︎ كشف الهلال يتقلص ل ٢٠ لاعبا وجمال سالم يصل ويواجه التحقيق ،،،

▪︎ مهمة صعبة تنتظر منتخبنا الولمبي في مواجهة النيجيري

▪︎ القمة الهلال والمريخ تترقب القرعة العربية السبت القادم

▪︎ تحدي الابطال صراع بين المدرسة الوطنية والعربية

▪︎ حقيقة تفوق ابراهومة على مدرب الهلال الكوكي من خلال قمة النخبة

▪︎ هلال الابيض ومجزرة شطب جماعية هذه المرة ،،،

▪︎ الخبير شرف احمد موسى الفأل الحسن لهلال الابيض

▪︎ ابطال افريقيا وابرز الفرق المشاركة والمنافسة على اللقب

▪︎ الاهلي والزمالك والسباق الحاسم اليوم نحو لقب الدوري

——————————————————▪︎ بعد سفر مدرب الهلال الى تونس ومعه المدافع التونسي شهاب بن فرج كان من المفترض ان يصبح معسكر الهلال واقعا بعد ان اكمل الهلال كل الإجراءات المتعلقة بالسفر ولكن تدخل القطاع الرياضي ودائرة الكرة والعديد من الضغوطات بعد ان تقرر مواجهة الهلال للفريق الرواندي والذي يتطلب معسكر ومباريات بمواصفات خاصة ،،

تقريبا هناك أسبوعان قبل مرقعة الرواندي ونتمنى ان يستفيد الهلال ويتجه بالسرعة المطلوبة لمعسكر افريقي بحت في طريق سفره لرواندا ،،

مشكلة الهلال انه يعاني الان ومنقوصا ولن ينضم خماسي المنتخب الاولمبي الا بعد الثالث من اغسطس ووقتها يكون الهلال على وشك السفر لرواندا ،،

الاولمبي بجانب الرباعي أبوجا ومؤمن عصام وولاء الدين ووليد الشعلة اعاد موفق صديق بعد تعافيه من الاصابة ،،

وبجانب هذا الخماسي يغيب مبومبو المتمرد على الفريق وكذلك الحارس جمال سالم والذي وصل بالامس ويعتبر خارج الحسابات ال حين مقابلة لجنة التحقيق لزوم الإنذار والخصومات وهكذا ثم ينخرط مع الفريق ،،

وهكذا يتقلص كشف الهلال الى ٢٠لاعبا فقط ويمكن اضافة نجوم من الشباب ولكنهم خارج الكشف الافريقي

وهكذا يكتب للهلال ايضا ان يستعد بحارس مرمى واحد فقط يونس الطيب ،،

# ادارة الهلال حقيقة مطالبة بحسم ملف الاجانب وإنهاء تمرد جمال سالم وتسببه كلما بتم اختياره لمنتخب بلاده كاحتياطي دائم ،،

والان ظهرت مشكلة مبومبو والاغرب فيها سكوت ادارة الهلال ونادي مثل نكانا يوقع مبدئيا مع اللاعب بطريقة غير قانونية ويصطحبه معه في التمارين والمعسكرات وما معروف غداً يلعب مباريات ،،

لا ندري لماذا مثل هذا التساهل ولماذا لا يلجأ الهلال للفيفاتجاه اللاعب والنادي خاصة بعد ان أضاع اللاعب على الهلال فرصة التعاقد مع مهاجم اجنبي اخر ،،،

واضح ان نكانا الزامبي يريد تعويض احتراف قائده والتر بواليا في الدوري المصري مع الجونة بكسب توقيع مبومبو بالضغط على الهلال وإطلاق سراح اللاعب ،،،

والان الأخبار الجديدة ان نكانا اصدر بيان كشف من خلاله تسجيلاته للموسم الجديد وذكر عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين ليس من بينهم مبومبو ، بل أشار لهداف الكونغو برازفيل جابسون بوكانقا ،،والمتوقع انتقاله بصفة رسمية قريبا كدا ،،

واضح من البيان ان نكانا صرف النظر عن مبومبو وعلى ادارة الهلال التحرك لحسم امر اللاعب ،،،

# يحمد للهلال في ظل تمرد هذا اللاعب انه أنهى إجراءات محترف الجزائر بول عويدات والذي سيكون اضافة حقيقية لخط الهجوم خاصة والمعنويات التى تعيشها الكرة الجزائرية هذه الايام ،،

# يبقى بعد هذا دور الجهاز الفني في سرعة التجانس لهؤلاء اللاعبين وتقديم الأفضل والجاهزية بصورة كبيرة من خلال التجارب الودية الكبيرة والتى نتمنى ان تكون حقيقة ،،

# والان حديث حول خط الدفاع رغم تحفظات الكثيرين على العناصر الحالية

التركيز على المحترف التونسي شهاب بن فرج والذي كان قد اصطحبه معه الكوكي عندما كان مدربا للفيصلي. بالتالي فهو يعرف إمكانياته ويعرف ماذا يريد الهلال من خلال هذه البطولة في هذه المرة

ولكن تأخر وصول كرت اللاعب حتى الان يثير التساؤلات ولابد من تحركات واتصالات مع الاتحاد الأردني حتى لا يضطر الهلال لمخاطبة الفيفا وانتظار أسبوعين لاستخراج كرت موقت ،،

طالما ان السيستم مرر معلومات اللاعب ومطابقتها فان امر التسجيل قانوني ولا غبار عليه ولا معنى للتعطيل من قبل النادي والاتحاد الأردني ،،،

# العديد من الجزئيات البسيطة يجب ان تجد حظها من الاهتمام الهلالي قبل انطلاقة الموسم والقضية الكبرى الان تجاه المحترفين ،،

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لحن الختام

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# صحيح ان التركيز بالنسبة للهلال وفرقنا ان يكون على التمهيدي وهذه المرحلة قبل الخوض في مسارات ومواقف للفرق الاخرى والفرق المشاركة وشكلها وصيتها

لكن المهم في الامر ان الدور التمهيدي ولا حتى الاول هو طموح الهلال والمطالب بتخطيه والعودة للابطال من جدبد بعد ان تقهقر الموسم الماضي للكونفدرالية

والكونفدرالية نفسها ليست بالأمر السهل في ظل مشاركة فرق كبيرة ومتمرسة كانت عنوانا في الابطال في اكثر من موسم

الان في الابطال من مصر الاهلى والزمالك والزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية

من تونس وجود الترجي والنجم الساحلي

ومن المغرب الوداد و الرجاء المغربي وهناك فرق الجزائر شبيبة القبائل واتحاد العاصمة ،،وجنوب افريقيااورلاندو وصن داونز والكونغو مازيمبي و فيتاكلوب الأكثر تميزا ومشاركة باستمرار تقريبا هذه هي الفرق المرشحة والتى سيجد للهلال معها منافسة صعبة جدا ،،

من الدول التى تشارك بفريقين زامبيا زيسكو وقرين ايقلز ،وتنزانيا ممثلة في سيمبا والشباب التنزاني ، انغولا دوبيرتيفوو اتلتكو

نيجيريا اينمبا و وكانو بيلارس ،،

كل التمنيات لتخطى الدورين الاول والثاني وتخطي المجموعات ويبقى التحدى الأكبر بعدها في مرحلة ربع النهائي وظهور الفرق الكبيرة. الأكثر تميزا ، بمعنى انك تنافس من خلال افضل ثمانية فرق انت من بينها في هذا الدور ،،

# التحدى في الابطال والعربية سيكون ممتدا ايضا بين العملاقين الهلال والمريخ على مستوى الندريب

الهلال بالمدرسة العربية ممثلا في الكوكي والمريخ يعود للمدرسة الوطنية مع ابراهومة

كلام كثير دار بعد قمة النخبة بين الفريقين والمدربين

حقيقة لم يفز فريق على الاخر ولكن ابراهومة استفاد من التعادل وحقق اللقب،،

واضح ان الكوكي لم يتفوق ويظهر بالمستوى الذي سبق هذه المباراة وحقق من خلاله الهلال ما حقق ،،

الان المدربين امام تحدى جدبد وبطولات عدة ومباريات على قفا من يشيل حتى على مستوى الممتاز

مثل هذا الصراع وهذا التنافس في حد ذاته من المفترض ان يرفع الرتم والمستوى ويعود بالنتائج المطلوبة ،

# تترقب القمة السودانية السبت القادم ٢٨ من هذا الشهر القرعة العربية لكاس ملك المغرب محمد الخامس لابطال العرب بمشاركة العديد من الفرق

من خلال القرعة ستجرى ورشة التنسيق لتحديد المباريات حسب البرمجة

والمطلوب من فرقنا التنسيق مبكرا مع بداية كل مرحلة بان لا تتعارض من الدوري والمشاركة الافريقية والالتزامات القومية وهاذا هو المهم والتحدي الاول

وما يحمد لابطال العرب والقائمين عليها انها تعطي الفرق المتنافسة والتى تواجه بعضها ان تحدد مواعيد وتواريخ مبارياتها ،،ً

# مهمة صعبة تنتظر منتخبنا الاولمبي وهو يتاهب لمواجهة نظيره النيجيري

نتمنى ان يكون معسكر القاهرة ناجحا ويمتاز بالتجارب الكبيرة المميزة ،،

الكل يعرف الكرة النيجيرية وتفوقها على مستوى الفرق السنية وتواجدها في النهائيات باستمرار

منتخبنا مطالب بكسر هذه القاعدة والتاهل ،،،

# قام هلال الابيض هذه المرة ومن خلال التسجيلات بمجزرة شطب جماعية فقد من خلالها كاريكا وعمارية ونيلسون المنتقل للمريخ بجانب نجوم اخرين

والحسنة الوحيد للفريق قد تكون في التجديد لمدافعه بكري والتعاقد مع الخبير شرف لتدريب الفريق

هلال الابيض الذي نهض بالأبيض وكرمتها وجعلها من الأرقام الصعبة في الممتاز يجب ان يعود تكثر قوة ويحافظ على مكانته ، ونتمنى ان يكون صحيحا بان الكابتن مهند الطاهر قد عدل عن الاعتزال ، فالاعب لايزال له ما يقدمه ويمكن ان يفيد الحيل القادم والصاعد ،،،

كثيرون قالوا ليست المشكلة في ترجل نجم الهلال والسودان كاريكا عن صهوة جواده ولكن عودته مرة اخرى لاعب عبر بوابة تؤتي بعيدا عن الممتاز والأضواء يثير الكثير من التساؤلات ،،

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الحالة

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# في غياب ميسي وسواريز ورغم مشاركة عدد من النجوم الجدد بقيادة غريزمان الا ان برشلونة خسر في البطولة الدولية بهدفين لهدف من شيلسي ،،،

والمباريات الودية الدولية الكبيرة تتوالي و ترقب للقاء الريال مع الارسنال

وبايرن ميونخ وميلان ، يوفنتوس والانتر

# اليوم مباراتان حاسمتان للأهلي والزمالك في الدوري المصري تحددان اتجاه البطولة بصورة كبيرة

الاهلى المتصدر ب ٧٤ نقطة يواجه المقاولون العرب الذي يدربه لاعب الاهلى السابق عماد النحاس والذي أكد انه لن يجامل وسيقود المباراة بصورة احترافية

المقاولون فقد الامل في المركز الرابع والتمثيل في الكونفدرالية والاهلى الفوز يحسم له اللقب قبل مواجهة الزمالك في الختام بالاحد ،،

في نفس الوقت يلعب اليوم الزمالك ٦٩ نقطة في مواجهة الإسماعيلي والزمالك بعد ان تضاءلت حظوظه في اللقب بعد التعادل مع الجونة يريد تأمين المشاركة في ابطال افريقيا كثان او وصيف في الدوري

ومعروف ان بيراميدز ٧٠ والذي انتهت مبارياته يترقب هذه الجولات ليعرف مصيره ومشاركته الافريقية والتى هي حتى الان الأقرب للكونفدرالية مع المصري صاحب المركز الرابع ،،،