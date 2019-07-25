حكمة موسى !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وموسى هذا زميل دراسة..

*أما حكمته – وكتبت عنها قبلاً، – فتتمثل في (أبحث عن الحق عكس اتجاه هؤلاء)..

*وهؤلاء الذين يعنيهم مجموعة يسميهم (بوصلة الباطل)..

*فإن شرَّقت هذه الجماعة الطالبية – انحيازاً لقضيةٍ ما – غرَّب هو دونما تفكير..

*وإن غرَّبت شرَّق على طول..عكس اتجاه البوصلة..

*ومن الغرائب أن حكمته هذه لم تخطئ أبداً..من غير بذل كثير جهد من تلقائه..

*فقط يذهب عكس الوجهة التي ينطلق نحوها هؤلاء..فيصيب..

*أو فلنقل يسلم؛ كما سلم يوم أن هرول في عكس اتجاههم..خلال تظاهرة سياسية..

*فهو وهم طرفاً نقيض سياسياً..ولكنهما اتفقا على المعارضة..

*معارضة نظام (مايو)؛ كلٌّ بطريقته..حتى أركانهم للنقاش كان يتجنبها تماماً..

*فهم إن قُدر لهم الحكم – يقول – لن يكونوا بأفضل من نميري..

*وعندما حمي وطيس تلكم المظاهرة المذكورة أبصر نفراً منهم يجرون شمالاً..

*فجرى هو جنوباً على الفور..فكان الكمين جهة الشمال..

*بقي أن أقول إن هذه الجماعة كانت يمينية الهوى..رغم إنه لم يكن يسارياً..

*وحين ظنت أنها كسبت – أخيراً – بتحالفها مع مايو؛ خسرت..

*فقد انقلب عليهم النميري..وأودعهم السجون..وأضمر نحوهم شراً مستطيراً..

*ولم تنقذهم منه سوى تظاهرة أخرى..أطاحت بنميري هذا..

*وكان مشاركاً فيها موسى؛ ورآها أجمل مظاهرة في حياته..لخلوها من الجماعة..

*سواءً جماعة الدراسة..أم الجماعة كتنظيم؛ هي جزءٌ منه..

*ثم حين قُدر لهم الحكم – بعد ذلك – كانوا أسوأ من (مايو)..تماماً كما قدَّر موسى..

*والآن كل بقايا الإنقاذ – من الجماعة – تقف مع (الرجل)..

*ولا أدري أين هو موسى الآن..ولكني أعلم ما سيقوله؛ من واقع حكمته الموسوية..

*بل كأني أسمعه يقول: أحذرهم يا رجل..ولا يطربنك مدحهم..

*وبالفعل تبدلت – هذه الأيام – صورة الرجل في أذهان الناس..مائة وثمانين درجة..

*فلم يعد هو (المنقذ) كما في الأول..بل نحواً من (الإنقاذ)..

*وكل الجماعة – عدا قلة منهم – باتت مع الرجل؛ بقلوبهم..وأحلامهم..و أقلامهم..

*والقلة هذه تثبت أن للنظرية الموسوية استثناءات..

*ثم يتخطى الحذر ما هو أخطر – بكثير – من مجرد تبدل انطباعات الناس نحوه..

*يتخطاه إلى احتمال استهدافه هو نفسه..ثم الثورة بأسرها..

*وللسبب هذا أكثرنا من نصحه بتجنب الاستقواء بجماعة هدفها الاستقواء به..

*حتى إذا ما اكتمل الاستقواء هذا كان هو أول ضحاياه..

*بيد إنه لا يلقي بالاً إلى نصائحنا هذه..ولا يعمل بحكمة موسى..

*ولكنه قد يفعل الآن..والآن فقط ؛ واليوم – ربما – سيتضح المقصود بكلمة (الآن)..

*وقد لا يتخذ من بينهم (مستشارين) بعد يومنا هذا..

*وأنا هنا لا أبدي رأياً ذاتياً بقدر ما (حلا) لي النظر للأمر بمنظار موسى هذا..

*وأتساءل : هل يا ترى ستكون حكمته في محلها الآن أيضاً؟..

*وهل التوجه – عاطفياً – تلقاء الهوى (الغربي) أصيلٌ هو من بعد (جهوية)؟..

*أم محض وصولية شكلت أحد معطيات حكمة موسى؟..

*ثم بالنظر إلى تدافع أقلام الجماعة وراء الرجل (يحلو) لي طرح تساؤل ثالث..

*وأين (موسى) يعقوب ؟!.

بالمنطق*وموسى هذا زميل دراسة..

*أما حكمته – وكتبت عنها قبلاً، – فتتمثل في (أبحث عن الحق عكس اتجاه هؤلاء)..

*وهؤلاء الذين يعنيهم مجموعة يسميهم (بوصلة الباطل)..

*فإن شرَّقت هذه الجماعة الطالبية – انحيازاً لقضيةٍ ما – غرَّب هو دونما تفكير..

*وإن غرَّبت شرَّق على طول..عكس اتجاه البوصلة..

*ومن الغرائب أن حكمته هذه لم تخطئ أبداً..من غير بذل كثير جهد من تلقائه..

*فقط يذهب عكس الوجهة التي ينطلق نحوها هؤلاء..فيصيب..

*أو فلنقل يسلم؛ كما سلم يوم أن هرول في عكس اتجاههم..خلال تظاهرة سياسية..

*فهو وهم طرفاً نقيض سياسياً..ولكنهما اتفقا على المعارضة..

*معارضة نظام (مايو)؛ كلٌّ بطريقته..حتى أركانهم للنقاش كان يتجنبها تماماً..

*فهم إن قُدر لهم الحكم – يقول – لن يكونوا بأفضل من نميري..

*وعندما حمي وطيس تلكم المظاهرة المذكورة أبصر نفراً منهم يجرون شمالاً..

*فجرى هو جنوباً على الفور..فكان الكمين جهة الشمال..

*بقي أن أقول إن هذه الجماعة كانت يمينية الهوى..رغم إنه لم يكن يسارياً..

*وحين ظنت أنها كسبت – أخيراً – بتحالفها مع مايو؛ خسرت..

*فقد انقلب عليهم النميري..وأودعهم السجون..وأضمر نحوهم شراً مستطيراً..

*ولم تنقذهم منه سوى تظاهرة أخرى..أطاحت بنميري هذا..

*وكان مشاركاً فيها موسى؛ ورآها أجمل مظاهرة في حياته..لخلوها من الجماعة..

*سواءً جماعة الدراسة..أم الجماعة كتنظيم؛ هي جزءٌ منه..

*ثم حين قُدر لهم الحكم – بعد ذلك – كانوا أسوأ من (مايو)..تماماً كما قدَّر موسى..

*والآن كل بقايا الإنقاذ – من الجماعة – تقف مع (الرجل)..

*ولا أدري أين هو موسى الآن..ولكني أعلم ما سيقوله؛ من واقع حكمته الموسوية..

*بل كأني أسمعه يقول: أحذرهم يا رجل..ولا يطربنك مدحهم..

*وبالفعل تبدلت – هذه الأيام – صورة الرجل في أذهان الناس..مائة وثمانين درجة..

*فلم يعد هو (المنقذ) كما في الأول..بل نحواً من (الإنقاذ)..

*وكل الجماعة – عدا قلة منهم – باتت مع الرجل؛ بقلوبهم..وأحلامهم..و أقلامهم..

*والقلة هذه تثبت أن للنظرية الموسوية استثناءات..

*ثم يتخطى الحذر ما هو أخطر – بكثير – من مجرد تبدل انطباعات الناس نحوه..

*يتخطاه إلى احتمال استهدافه هو نفسه..ثم الثورة بأسرها..

*وللسبب هذا أكثرنا من نصحه بتجنب الاستقواء بجماعة هدفها الاستقواء به..

*حتى إذا ما اكتمل الاستقواء هذا كان هو أول ضحاياه..

*بيد إنه لا يلقي بالاً إلى نصائحنا هذه..ولا يعمل بحكمة موسى..

*ولكنه قد يفعل الآن..والآن فقط ؛ واليوم – ربما – سيتضح المقصود بكلمة (الآن)..

*وقد لا يتخذ من بينهم (مستشارين) بعد يومنا هذا..

*وأنا هنا لا أبدي رأياً ذاتياً بقدر ما (حلا) لي النظر للأمر بمنظار موسى هذا..

*وأتساءل : هل يا ترى ستكون حكمته في محلها الآن أيضاً؟..

*وهل التوجه – عاطفياً – تلقاء الهوى (الغربي) أصيلٌ هو من بعد (جهوية)؟..

*أم محض وصولية شكلت أحد معطيات حكمة موسى؟..

*ثم بالنظر إلى تدافع أقلام الجماعة وراء الرجل (يحلو) لي طرح تساؤل ثالث..

*وأين (موسى) يعقوب ؟!.