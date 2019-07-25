حكمة موسى !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*وموسى هذا زميل دراسة..
*أما حكمته – وكتبت عنها قبلاً، – فتتمثل في (أبحث عن الحق عكس اتجاه هؤلاء)..
*وهؤلاء الذين يعنيهم مجموعة يسميهم (بوصلة الباطل)..
*فإن شرَّقت هذه الجماعة الطالبية – انحيازاً لقضيةٍ ما – غرَّب هو دونما تفكير..
*وإن غرَّبت شرَّق على طول..عكس اتجاه البوصلة..
*ومن الغرائب أن حكمته هذه لم تخطئ أبداً..من غير بذل كثير جهد من تلقائه..
*فقط يذهب عكس الوجهة التي ينطلق نحوها هؤلاء..فيصيب..
*أو فلنقل يسلم؛ كما سلم يوم أن هرول في عكس اتجاههم..خلال تظاهرة سياسية..
*فهو وهم طرفاً نقيض سياسياً..ولكنهما اتفقا على المعارضة..
*معارضة نظام (مايو)؛ كلٌّ بطريقته..حتى أركانهم للنقاش كان يتجنبها تماماً..
*فهم إن قُدر لهم الحكم – يقول – لن يكونوا بأفضل من نميري..
*وعندما حمي وطيس تلكم المظاهرة المذكورة أبصر نفراً منهم يجرون شمالاً..
*فجرى هو جنوباً على الفور..فكان الكمين جهة الشمال..
*بقي أن أقول إن هذه الجماعة كانت يمينية الهوى..رغم إنه لم يكن يسارياً..
*وحين ظنت أنها كسبت – أخيراً – بتحالفها مع مايو؛ خسرت..
*فقد انقلب عليهم النميري..وأودعهم السجون..وأضمر نحوهم شراً مستطيراً..
*ولم تنقذهم منه سوى تظاهرة أخرى..أطاحت بنميري هذا..
*وكان مشاركاً فيها موسى؛ ورآها أجمل مظاهرة في حياته..لخلوها من الجماعة..
*سواءً جماعة الدراسة..أم الجماعة كتنظيم؛ هي جزءٌ منه..
*ثم حين قُدر لهم الحكم – بعد ذلك – كانوا أسوأ من (مايو)..تماماً كما قدَّر موسى..
*والآن كل بقايا الإنقاذ – من الجماعة – تقف مع (الرجل)..
*ولا أدري أين هو موسى الآن..ولكني أعلم ما سيقوله؛ من واقع حكمته الموسوية..
*بل كأني أسمعه يقول: أحذرهم يا رجل..ولا يطربنك مدحهم..
*وبالفعل تبدلت – هذه الأيام – صورة الرجل في أذهان الناس..مائة وثمانين درجة..
*فلم يعد هو (المنقذ) كما في الأول..بل نحواً من (الإنقاذ)..
*وكل الجماعة – عدا قلة منهم – باتت مع الرجل؛ بقلوبهم..وأحلامهم..و أقلامهم..
*والقلة هذه تثبت أن للنظرية الموسوية استثناءات..
*ثم يتخطى الحذر ما هو أخطر – بكثير – من مجرد تبدل انطباعات الناس نحوه..
*يتخطاه إلى احتمال استهدافه هو نفسه..ثم الثورة بأسرها..
*وللسبب هذا أكثرنا من نصحه بتجنب الاستقواء بجماعة هدفها الاستقواء به..
*حتى إذا ما اكتمل الاستقواء هذا كان هو أول ضحاياه..
*بيد إنه لا يلقي بالاً إلى نصائحنا هذه..ولا يعمل بحكمة موسى..
*ولكنه قد يفعل الآن..والآن فقط ؛ واليوم – ربما – سيتضح المقصود بكلمة (الآن)..
*وقد لا يتخذ من بينهم (مستشارين) بعد يومنا هذا..
*وأنا هنا لا أبدي رأياً ذاتياً بقدر ما (حلا) لي النظر للأمر بمنظار موسى هذا..
*وأتساءل : هل يا ترى ستكون حكمته في محلها الآن أيضاً؟..
*وهل التوجه – عاطفياً – تلقاء الهوى (الغربي) أصيلٌ هو من بعد (جهوية)؟..
*أم محض وصولية شكلت أحد معطيات حكمة موسى؟..
*ثم بالنظر إلى تدافع أقلام الجماعة وراء الرجل (يحلو) لي طرح تساؤل ثالث..
*وأين (موسى) يعقوب ؟!.
بالمنطق*وموسى هذا زميل دراسة..
*أما حكمته – وكتبت عنها قبلاً، – فتتمثل في (أبحث عن الحق عكس اتجاه هؤلاء)..
*وهؤلاء الذين يعنيهم مجموعة يسميهم (بوصلة الباطل)..
*فإن شرَّقت هذه الجماعة الطالبية – انحيازاً لقضيةٍ ما – غرَّب هو دونما تفكير..
*وإن غرَّبت شرَّق على طول..عكس اتجاه البوصلة..
*ومن الغرائب أن حكمته هذه لم تخطئ أبداً..من غير بذل كثير جهد من تلقائه..
*فقط يذهب عكس الوجهة التي ينطلق نحوها هؤلاء..فيصيب..
*أو فلنقل يسلم؛ كما سلم يوم أن هرول في عكس اتجاههم..خلال تظاهرة سياسية..
*فهو وهم طرفاً نقيض سياسياً..ولكنهما اتفقا على المعارضة..
*معارضة نظام (مايو)؛ كلٌّ بطريقته..حتى أركانهم للنقاش كان يتجنبها تماماً..
*فهم إن قُدر لهم الحكم – يقول – لن يكونوا بأفضل من نميري..
*وعندما حمي وطيس تلكم المظاهرة المذكورة أبصر نفراً منهم يجرون شمالاً..
*فجرى هو جنوباً على الفور..فكان الكمين جهة الشمال..
*بقي أن أقول إن هذه الجماعة كانت يمينية الهوى..رغم إنه لم يكن يسارياً..
*وحين ظنت أنها كسبت – أخيراً – بتحالفها مع مايو؛ خسرت..
*فقد انقلب عليهم النميري..وأودعهم السجون..وأضمر نحوهم شراً مستطيراً..
*ولم تنقذهم منه سوى تظاهرة أخرى..أطاحت بنميري هذا..
*وكان مشاركاً فيها موسى؛ ورآها أجمل مظاهرة في حياته..لخلوها من الجماعة..
*سواءً جماعة الدراسة..أم الجماعة كتنظيم؛ هي جزءٌ منه..
*ثم حين قُدر لهم الحكم – بعد ذلك – كانوا أسوأ من (مايو)..تماماً كما قدَّر موسى..
*والآن كل بقايا الإنقاذ – من الجماعة – تقف مع (الرجل)..
*ولا أدري أين هو موسى الآن..ولكني أعلم ما سيقوله؛ من واقع حكمته الموسوية..
*بل كأني أسمعه يقول: أحذرهم يا رجل..ولا يطربنك مدحهم..
*وبالفعل تبدلت – هذه الأيام – صورة الرجل في أذهان الناس..مائة وثمانين درجة..
*فلم يعد هو (المنقذ) كما في الأول..بل نحواً من (الإنقاذ)..
*وكل الجماعة – عدا قلة منهم – باتت مع الرجل؛ بقلوبهم..وأحلامهم..و أقلامهم..
*والقلة هذه تثبت أن للنظرية الموسوية استثناءات..
*ثم يتخطى الحذر ما هو أخطر – بكثير – من مجرد تبدل انطباعات الناس نحوه..
*يتخطاه إلى احتمال استهدافه هو نفسه..ثم الثورة بأسرها..
*وللسبب هذا أكثرنا من نصحه بتجنب الاستقواء بجماعة هدفها الاستقواء به..
*حتى إذا ما اكتمل الاستقواء هذا كان هو أول ضحاياه..
*بيد إنه لا يلقي بالاً إلى نصائحنا هذه..ولا يعمل بحكمة موسى..
*ولكنه قد يفعل الآن..والآن فقط ؛ واليوم – ربما – سيتضح المقصود بكلمة (الآن)..
*وقد لا يتخذ من بينهم (مستشارين) بعد يومنا هذا..
*وأنا هنا لا أبدي رأياً ذاتياً بقدر ما (حلا) لي النظر للأمر بمنظار موسى هذا..
*وأتساءل : هل يا ترى ستكون حكمته في محلها الآن أيضاً؟..
*وهل التوجه – عاطفياً – تلقاء الهوى (الغربي) أصيلٌ هو من بعد (جهوية)؟..
*أم محض وصولية شكلت أحد معطيات حكمة موسى؟..
*ثم بالنظر إلى تدافع أقلام الجماعة وراء الرجل (يحلو) لي طرح تساؤل ثالث..
*وأين (موسى) يعقوب ؟!.
كانت هذه تفاصيل خبر حكمة موسى !!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.