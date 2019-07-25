الشيخ محمد عبدالسميع: يجوز الاعتمار عن المريض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للإنسان أن يوكل غيـره لأداء الـحـج أو العمرة عنه إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه أو يعتمر، هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه -شفاؤه-.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز أن أعتمر عن الغير فى حال مرضه؟)، أن العلماء أجازوا عمل عمرة عن الأحياء، إلا أن الفقهاء إشترطوا أن يكون معضوب اى غير قادر على ان يسافر أو أن يركب الطائرة أو أن يتنقل من مكان لأخر.

وأشار الى انه إذا كـان الإنسان صحيحًـا أو مريضـًا مرضـًا يـرجـى شفـاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه على الـراجـح عند جـمهور العلماء.

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وتابع: فمن أنهكه المرض فيجوز أن نعمل له عمرة ولا شئ في ذلك.

صدى البلد