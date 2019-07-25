شعبةمصدري الماشية : منع صادر الهجن يضعها أمام الإبادة او التهريب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفضت شعبة مصدري الماشية قرار المجلس العسكري بمنع تصدير إناث الماشية وتقييد تصدير الذكور. وقال رئيس الشعبة سعد العمدة في مؤتمر صحافي أمس, إن إيقاف صادر الإناث المعني به صادر الهجن, وذكر مضيفاً “منع تصديرها يضعها أمام خيارين الإبادة او التهريب، بجانب التسبب في خسائر اقتصادية للقطاع”, وطالب في ذات الاتجاه بفتح صادرها وفق ضوابط . وقال العمدة إن الشعبة قررت مخاطبة المجلس لإجراء مباحثات حول القرار, ونوه في الوقت نفسه الى عدم تلقي الشعبة لإخطار رسمي او مشاورتها حول القرار. وأعلن العمدة رفض القرار بمنع التصدير ونقل الجينات الوراثية لإناث الماشية، واشتراط الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من المركزي لصادر ذكور المواشي كافة, ولفت إلى حجز “80” رأساً من الضأن بالموانئ والمحاجر وتوقف إجراءات شحنها بسبب القرار. وجزم العمدة بحرص الشعبة على إعادة حصائل الصادر, وأضاف ” لا نحمي اي مهرب لحصائل الصادر, وتابع بالقول ” اي زول لا يعيد حصائل الصادر الشعبة ستكون ضده قبل الحكومة “. وقال العمدة إن الشعبة لاتجتمع من أجل المهربين وتعمل على انسياب وتطوير الصادر. من جهته قال أمين المال في الشعبة سلامة عبد الله، إن مسؤولية تهريب حصائل الصادر تتحملها جهات بالمركزي والبنوك التجارية ووزارة التجارة وشركات التأمين والأمن الاقتصادي –وفقاً لحديثه. وذكر سلامة أن ممارسات سالبة بالقطاع أنتجت دخول شركات وأسماء استغلت الفراغ السياسي. وقال “الشعبة بريئة من هؤلاء”.