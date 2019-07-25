توزيع (167) طن تقاوى لصغار المزارعين بالنيل الأبيض

دشن والي النيل الأبيض المكلف حيدر الطريفي بغربال وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بكوستي أمس، توزيع (167) طنا من تقاوى الذرة والسمسم والدخن والقطن وزهرة الشمس لصغار المزارعين بمحليات الولاية.

وأشار الوالي المكلف إلى أن هذه التقاوى تمثل دفعة قوية للمساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية، داعيا صغار المزارعين لزراعة هذه التقاوى حتى تسهم في رفع الإنتاجية بصورة كبيرة.

وأكد مدير وزارة الإنتاج بالولاية المهندس الهادي عجيب أن تدشين التقاوى لصغار المزارعين للعروة الصيفية يجيء في إطار سياسة الدولة للاهتمام بالقطاع الزراعي التقليدي بغية رفع إنتاجية المحاصيل عبر إستخدام تقانات حديثة، مؤكدا نجاح هذه التقاوى رغم توزيعها في وقت متأخر والهدف منها زيادة

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الإنتاج والإنتاجية لشريحة المزارعين بالقطاع التقليدي وتزيد من دخلهم وتحسن أوضاعهم المعيشية خاصة في المناطق ذات المعدلات الجيدة للأمطار بحسبان أن هذه الأصناف من البذور الخفيفة، بقليل من الرعاية والاهتمام عبر إدارة نقل التقانة والإرشاد وحصاد المياه تحقق الإنتاجية المطلوبة.

وبحسب صحيفة السوداني أشاد رئيس جمعية صغار المزارعين بالولاية أحمد بلال بجهود حكومة الولاية ودعمها المتواصل لصغار المزارعين، بكميات مقدرة من الوقود الخاص بالتحضير للموسم الزراعي ومتابعتها لكل قضايا واحياجات صغار المزارعين ، وقال إن هذه التقاوى ستحدث تحولا كبيرا في إنجاح الموسم الزراعي بكل محليات الولاية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)