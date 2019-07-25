"سعيد عبدالله" يدعو البرلمان للتحقيق في صلات قطر بالإرهاب في الصومال

وقال ديني: "أدعو لجنتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الصومال إلى إجراء تحقيق موثوق به في تقرير نيويورك تايمز"، مضيفا "أنا لا أقول [إن ما ورد في التقرير] هو الحقيقة النهائية، لكنه عزز الشكوك التي كان لدى الكثير من الناس في الماضي، بأن العديد من الأعمال التي تقوض الأمن كانت مدبرة خارج بونتلاند".
وقال ديني إن صحيفة نيويورك تايمز، جريدة شهيرة في بلد تحظى فيه سيادة القانون بالاحترام، وبالتالي فإن تقاريرها تبدو موثوقة للغاية.
وفي الوقت نفسه ، أدان حزب وادجير المعارض ما أسماه "الاستخدام الشرير" لقطر داعش وحركة الشباب المسلحة لتقويض الأمن في الصومال.
وقال الحزب في بيان "هذه المعلومات [تقرير نيويورك تايمز] تعزز الشكوك السابقة للعديد من الصوماليين، فيما يتعلق بالصلة بين الجماعات الإرهابية في البلاد والحكومة القطرية".
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