مارادونا يخضع لجراحة جديدة.. و"كل شيء مثالي"

خضع أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في ركبته في عيادة طبية في بوينوس أيرس، الأربعاء، بحسب ما أعلن محاميه.

وكتب المحامي ماتياس مورلا على تويتر في إشارة إلى العملية الناجحة التي خضعها لها مارادونا في الركبة اليمنى "كل شيء سار بشكل مثالي".

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدربا لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك الشهر الماضي لظروف صحية، بعد تسعة أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن مورلا أنه يحتاج لإجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.