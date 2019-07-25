– أستاذ حسن

– تطابق خطابك مع حديث من نجلس إليه أمس يصبح شاهداً

– وفي صيوان العزاء أحدهم يقول لنا

: ما زلت تدافع عن الإنقاذ.. ومازلت إسحق الذي نعرفه منذ ثلاثين سنة.. وباب بيتك (متكول) بقطعة حجر.. لماذا؟!

– ونقرأ/ حديثك/ أستاذ.. الذي يكاد يقول الجملة ذاتها

– وجليسنا نجيبه بما يعرف.. وما يعرفه هو الأسماء والأحداث..

– والأسماء/ التي لا تعرفها أنت/ نسردها لأنها تصبح شاهداً

– جليسنا نقول له

: لما توفي خالنا حسن إمام خرجنا من البيت نقصد بيت الخال الراحل..

– وفي أول الطريق نمر ببيت (المرحوم) عمر حامد..

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) الفكي عبد القادر

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) العمدة بركات

– وجواره مباشرة بيت (المرحوم) الفادني

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) أحمد حامد..

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) محمد يوسف

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) الخليفة بركات

– ومن خلفه مباشرة صف طويل من المقابر

– ومن خلفها مباشرة بيت (المرحوم) محمد يوسف

– ومن خلفه مباشرة بيت المرحوم (بخيت)

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) مضوي

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) محمد حمد

– وجواره مباشرة بيت (المرحوم) يوسف حامد..

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) أحمد فضل الله

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) النور

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) بابكر

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) خلف الله

– ومن خلفه مباشرة بيت (المرحوم) ود إدريس

– ومن خلفه .. ومن خلفه

– ثم بيت المرحوم حسن.. الذي هو آخر البيوت

-..

– أستاذ حسن

– وفي فراشنا آخر الليل نستعيد أن كل الطرقات من الشرق إلى الغرب

ومن الجنوب إلى الشمال.. لها الصفة ذاتها

– والكتاب في يدنا يجعلنا نستعيد أننا قرأنا أشهر ما كتب العالم من تاريخ

– ونستعيد أننا في نهاية كل طريق لا نجد ماركس.. ولا أرسطو.. ولا البي جيز

– والكتاب في يدنا يجعلنا نستعيد أن التاريخ كله الذي يكتب عن الهياج والفلسفات وآلاف الحروب وملايين القتلى.. التاريخ هذا/ وبشهادة كل من كتبوا التاريخ/ يلتقي في النهاية عند شيء

– في التاريخ الفلاسفة الملحدون والملوك والقتلة وباعة الخضروات واللصوص والشحاذون..و..و.. كلهم يلتقون في اللحظات الأخيرة عند…..

– كلهم في ساعة الموت يلتفتون في جزع هائل يبحثون عن الله

– ولا أحد يبحث عن الديمقراطية ولا عن البطولة ولا عن الإعلام والهياج ولا عن الثروات ولا.. ولا

(2)

– ونقرأ من خمسين سنة

– نقرأ الرواية ..(الروسية الفرنسية الإيطالية.. الـ.. الـ..) والأمريكيون لا يعرفون كتابة القصة

– ونقرأ منذ خمسين سنة.. ونعرف المسرح والسينما.. والفنون.. والشعر والفلسفات وهبوط وصعود ودوران وجنون وأحزان العالم

– ونجد أن كل هذا لا يعني إلا شيئاً واحداً

– كل الفنون.. كل الغناء.. كل الرقص.. كل المسرح.. كل القصة .. كل الرسم والنحت.. والمباني الهائلة.. كلها ليست أكثر من

: نهر من خمر الجنون.. وكل أحد يغمس رأسه فيها ويغمس روحه وأذنيه وعيونه حتى لا يسمع ولا يرى نداء الروح

– نجد أن هذا كله ليس إلا نوعاً من (شطب) العقل.. و(تكميم) الروح حتى لا تصرخ بحثاً عن الله

– لهذا.. أستاذ.. نحن ومنذ سنوات ما نغمس رأسنا فيه/ حتى لا نرى شيئاً/ هو الروح.. وما بعد الموت

– وكلمة (ما بعد الموت) كلمة مضللة فالناس يعتقدون أن الشعور بالله وبالإسلام يعني الحصول على شيء (بعد) الموت

– بينما الدين (الإسلام) شيء يجعل فراغ البيوت شيئاً لا يفزع أحداً

– ثم هو (الإسلام) يجعل موت الأحباب شيئاً هو في حقيقته نوع من السفر.. وأننا نلقى أحبابنا بعد حين

– وإننا مع الإسلام حين يأتي الخوف ما نجده على لساننا ليس هو (الثورية) ولا هو (لينين) ما نجده على لساننا هو

: حسبنا الله

– ومع الإسلام حين يأتي الحزن ما نجده على لساننا هو (سبحانك إني كنت من الظالمين)

– ومع الإسلام حين يأتي الفقر ما نجده على لساننا هو (لا حول ولا قوة إلا بالله)

– وحين يأتي المرض ما نجده هو (إني مسني الضر)

– و.. ونجد أننا أعظم أهل الأرض ثروة وقوة.. وراحة هائلة

عندها / أستاذ/ ما عندنا من إجابة لك ولمحدثنا في صيوان العزاء هو

– أنه لا نحن ندافع عن البشير ولا عن فلان.. وإن الأمر كله عندنا هو تفسير الوجود.. و

: إننا نظل (نغربل) الوجود كله.. في الطرقات في المكتبة في الحياة في المرض في الفقر.. في العدل في الخطأ والصواب.. في.. في

– وحين نغربل لا نجد ماركس.. ولا البشير.. ولا الغنى ولا المسرح ولا الغناء.. و.. و

-.. نجد (الله).. سبحانه

– لهذا.. وعندها.. لا يهمنا أن يكون باب بيتنا (متكولاً) بحجر

– فنحن: عندها.. أغنى خلق الله

– وإن أنت طلبت (الإثبات) .. وإن نحن شرعنا في (الإثبات) لك.. فإننا بالشروع هذا نفسه نشهد أن ما يهمنا ليس هو الله

– وإن ما يهمنا هو إرضاؤكم أنتم.. وتصديقكم

-.. ولا.. لا.. لا