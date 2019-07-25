الداخلية الأفغانية تؤكد وقوع انفجار ثان في كابول

وبحسب وكالة رويترز، قال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: "وقع انفجار بالقرب من موقع انفجار الحافلة في حين وقع الثاني في الجزء الشرقي من المدينة."
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لهجوم انتحاري استهدف حافلة تقل موظفين وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الخميس.
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