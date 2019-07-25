الداخلية الأفغانية تؤكد وقوع انفجار ثان في كابول

قال مسؤولون حكوميون إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس بعد دقائق من انفجار حافلة تقل موظفين حكوميين ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وبحسب وكالة رويترز، قال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: "وقع انفجار بالقرب من موقع انفجار الحافلة في حين وقع الثاني في الجزء الشرقي من المدينة."

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حصيلة أولية لهجوم انتحاري استهدف حافلة تقل موظفين وسط العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الخميس.