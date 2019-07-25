اليوم.. فرنسا تحدد استراتيجيتها الفضائية العسكرية

تكشف وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس، تفاصيل الاستراتيجية الفضائية العسكرية الجديدة لبلادها بعدما تطرق إلى خطوطها العريضة في منتصف يوليو، الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يريد تعزيز قدرات المراقبة الفرنسية، والدفاع الذاتي في الفضاء.

وستصل بارلي الى مقر "قيادة الدفاع الجوي والعمليات الجوية" في قاعدة ليون مون فردان حيث ستعلن التوجهات العسكرية الفرنسية الكبرى في الفضاء، والذي تحول إلى ساحة جديدة للمواجهة بين القوى الكبرى.

وكان ماكرون أكد في 13 يوليو "سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنحمي أقمارنا الاصطناعية بشكل أفضل، بما في ذلك بطريقة فعلية"، ممهداً بذلك لمراقبة معززة للفضاء ولاستخدام قدرات هجومية رداً على تهديد.