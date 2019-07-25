أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * الجيش يعلن إحباط المحاولة الانقلابية السادسة منذ سقوط النظام * اعتقال بكري حسن صالح والزبير أحمد الحسن وكمال عبد اللطيف وآخرين * تورط بنوك في عمليات صادر مخالفة للقانون * قادة التيار الثوري.. الانشقاق يضرب حركة الإصلاح الآن الإنتباهة: * إحباط انقلاب وتفاصيل اعتقال رئيس الأركان * (الإنتباهة) تكشف أسماء مشاركين وبيان الانقلابيين * تورط (85) من الجيش والأمن وإسلاميين وقيادات لـ(الوطني) * اتفاق كامل بين (التغيير) و(الثورية) بأديس * القبض على رئيس هيئة العمليات بالجيش وقائد الدفاع الشعبي ومدير التصنيع الحربي الصيحة: * تفاصيل الانقلاب الخامس على الثورة * اعتقال رئيس الأركان وبكري وكرتي والزبير ونقيب الصحفيين * موفد (الصيحة) يكشف كواليس مفاوضات أديس بين مكونات (الحرية والتغيير) آخر لحظة: * الجيش يحبط أخطر محاولة للثورة المضادة * اعتقال بكري حسن صالح وقيادات إسلامية ورئيس الأركان * (التغيير) تبحث المحاولة الانقلابية وتفاوض العسكري بالسبت اليوم التالي: * انقلاب فاشل بقياد رئيس الأركان واعتقالات بالجملة * بكري والزبير والرزيقي ومدير التصنيع الحربي وكرتي وأسامة عبد الله أبرز المعتقلين * الانقلابيون قرروا حل المجلس العسكري والدعم السريع وتكوين حكومة انتقالية Advertisements * عبد المطلب سجل البيان الأول وأعلن فيه العودة لدستور 2005 * توقيف (18) من لواءات الجيش وعشرة ضباط أمن وتعيين رئيس جديد للأركان * (الحرية والتغيير): اعتقال قيادات العهد البائد خطوة في الاتجاه الصحيح * (قوى الحرية والتغيير) و(الثورية) تتفقان.. واستئناف المفاوضات مع (العسكري) السبت السوداني: * تفاصيل انقلاب الكبار * تسجيل تلفزيوني للبيان الأول للمحاولة الانقلابية * اعتقال بكري والزبير وكمال عبد اللطيف وأسامة عبد الله واختفاء كرتي * رسمياً.. إحالة ملف البشير إلى المحكمة و(3) قضاة لمحاكمته الجريدة: * القوات المسلحة تعلن إحباط محاولة انقلابية واعتقال رئيس الأركان المشتركة وقيادات إسلامية * متورطون في قضية فساد (مكتب الوالي) بالخرطوم يسلمون (7) سيارات ضمن التحلل * احتجاجات في محلية حلفا بالشمالية بسبب انعدام المياه الدار: * القوات المسلحة تحبط محاولة انقلابية لإعادة حكومة البشير * اعتقال عدد كبير من رموز المؤتمر الوطني بالخرطوم والولايات وقائد الأركان وضباط برتب رفيعة * إحالة ملف الرئيس السابق البشير إلى المحكمة و(3) قضاة يشرفون على محاكمته * استقبال حاشد بالمطار للطفل ضحية حريق إطارات المظاهرات * أسرة مأمون حميدة والحاج عطا المنان وآدم الفكي في وقفة احتجاجية بالنيابة العامة * اليوم ختام التقديم الإلكتروني للجامعات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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