وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

كان الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر الى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".