إعلان عن وظائف إدارية للأردنيين في السعودية يثير انتقادات حادة

تعهدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ، بالتحقيق في صحة إعلان عن وظائف إدارية للأردنيين في إحدى المستشفيات السعودية بعد انتقادات حادة من قبل مواطني المملكة العاطلين عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الإعلان المتداول مخالف لأنظمة العمل في البلاد، ويتم التحقق من صحته، ما يعني أن الجهة المسؤولة عنه ستواجه إجراءات محاسبة من الوزارة فيما لو ثبت أنها المسؤولة عن الإعلان.

وجاء في بيان الوزارة أنه ”إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة، تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه؛ كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات“.

وكانت وسائل إعلام أردنية، بينها صحيفة ”الرأي“ نشرت يوم الأربعاء، إعلاناً عن وظائف للأردنيين في إحدى المستشفيات في السعودية، وهي: مدير عام، ومدير تنفيذي، ونائب مدير تنفيذي، ورئيس قسم مختبرات، ورئيس قسم أشعة، ومدير موارد ومخازن، ومدير مالي، ومشرف شؤون مالية“.

ونسبت الصحيفة الإعلان لوزارة العمل الأردنية، ونقلت عنها دعوتها ”الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إلى إرسال السير الذاتية إلى عنوان بريد إلكتروني خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

وتم تداول الإعلان على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط انتقادات للجهة المسؤولة عن الإعلان، وتجاهلها توظيف سعوديين.