الهلال يُصعد قضية إنتقال “إمبومبو” للفيفا ويُعيّن محامي مُختص

الخليج 365 : كشف الأمين العام المُكلف لمجلس إدارة نادي الهلال، الدكتور حسن علي عيسى ملابسات إنتقال المهاجم الكنغولي إدريس أمبومبو لنادي “ناكانا” الزامبي بعد حصوله على قرار يسمح له بذلك حسبما أعلن النادي الزامبي. وقال علي عيسى: “هذا القرار لم يخطر به نادي الهلال حتي الآن”، وأعلن أن الهلال تقدم بمذكرة لـ “الفيفا” تتعلق بغياب اللاعب الذي سافر بإذن ووقع علي تعهد بالعودة وأن يكون في حالة تأهب للعودة متي طلب منه ذلك، أضاف: “ذهب اللاعب إلي زامبيا وكان قد ذكر للقطاع الرياضي أنه مسافر لزيارة أسرته بالكونغو”، وأوضح أنه وكيل اللاعب أرسل خطابا قال فيه فيه “إن لدى اللاعب مستحقات بطرف نادي الهلال، وبالتالي يعتبر عقده لاغياً”.

عقب هذه المُلابسات خاطب الهلال “الفيفا” عن طريق الاتحاد السوداني لكرة القدم وأوضح الحقائق رداً على ما ذكره وكيل اللاعب عن مستحقات ماليه لدي الهلال. واوضح النادي أنه تواصل مع اللاعب ومع وكيله فرانك الذي أحضره للهلال قبل أن يتعامل اللاعب مع وكيل آخر.

وقال عيسي : “الفيفا لم تستفسر الهلال ولم تطلب دفوعاته ولم ترد علي خطاباته، وكل المعلومات لم تأت إلى الهلال من المصدر الرسمي”.

وختم الدكتور حسن علي عيسى حديثه بالتأكيد على الدفع بمذكرة مناهضة لهذا القرار وتعيين محامي مختص لتولي هذا الأمر للحفاظ على حقوق الهلال. المادة السابقة أين هم؟.. بقلم شمائل النور

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