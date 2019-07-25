إجتماع مشترك لبحث تطويرقطاع التعدين البحر الأحمر

الخليج 365 : ترأس والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج الاجتماع المشترك مع وفد وزارة المعادن الذي يزور الولاية برئاسة المهندس عباس الشيخ وكيل وزارة المعادن المكلف . وتناول اللقاء أهداف الزيارة التي جاءت بدعوة من حكومة الولاية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك لترقية وتطوير الأداء من أجل الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الأهداف الكلية. إلى ذلك قدم الوالي تنويرا شاملا حول النشاط في قطاع التعدين بالولاية وجهود حكومة الولاية للارتقاء بهذا القطاع. فيما عبر وكيل وزارة المعادن المكلف عن أهمية الزيارة في معرفة التفاصيل والتفاكر والتنسيق لتحقيق الهم المشترك لزيادة الإنتاج والحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة.

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