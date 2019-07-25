عودة وفد الحرية والتغيير الى الخرطوم غدا بعد فشل المفاوضات بينه والثورية…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻛﺸﻔﺖ صحيفة محلية ﻋﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺍﺩﻳﺲ ﺍﺑﺎﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻭﻓﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻏﺪﺍً ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﻤﻘﻌﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻭﻓﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍء ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺸﻬﻮﺭ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﺪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ. ﻭﻛﺸﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻰ ﺟﻮﺑﺎ ﻟﻠﻘﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻠﻔﺎﻛﻴﺮ ﻣﻴﺎﺭﺩﻳﺖ، ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ، ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎء.
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