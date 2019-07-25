توفير (40) الف جالون يومياً من الجازولين للمزارعين

الخليج 365 :

البنك الزراعي يتعهد بتوفير مدخلات الانتاج لمزارعي مشروع الجزيرة مدني (smc) تعهد البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج للمزارعين بمشروع الجزيرة، في وقت اعلنت فيه ادارة مشروع الجزيرة عن اكتمال الترتيبات لزراعة الخطة التاشيرية التي تبلغ (950) الف فدان للعروة الصيفية . وقال المهندس مصطفي ابراهيم نائب محافظ مشروع الجزيرة في تصريح ان البنك الزراعي

يوفير (40) الف جالون يومياً من الجازولين للمزارعين .