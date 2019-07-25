اعتقال بكري حسن صالح على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفذ المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، حملة إعتقالات واسعة لقادة سياسيين وعسكريين من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عقب ساعات من إحباط محاولة الانقلاب في البلاد .

وأعتقلت السلطات القيادي بكري حسن صالح نائب الرئيس المخلوع عمر البشير بالاضافة الى اعتقال القياديين علي كرتي وزير خارجية البشير الأسبق واحد من أبرز قادة الحركة الإسلامية وعهد اليه بداية الألفية رئاسة قوات الدفاع الشعبي، ووزير المعادن كمال عبد اللطيف أحد أبرز أركان ما يعرف بالأمن الشعبي، والزبير أحمد الحسن رئيس الحركة الإسلامية السياسية على ذمة المشاركة في الانقلاب .

كما تم اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي، والقيادي في الحركة الإسلامية أسامة عبدالله وشقيقه مدير التصنيع الحربي الفريق محمد الحسن عبدالله .

وجرى اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، وتعد هذه المحاولة الانقلابية الرابعة التي يحبطها المجلس العسكري منذ عزل البشير في أبريل الماضي، وسبق أن أحبط الجيش يونيو الماضي محاولة انقلابية، دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة .