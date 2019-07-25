رسمياً “سوداكال” رئيساً لنادي المريخ

الخليج 365 : أصدرت المحكمة القومية العاليا “الدائر الإدارية” اليوم “الأربعاء” حكماً بشطب كل الطعون التي تم الدفع بها ضد المُرشح برئاسة نادي المريخ أدم سوداكال. وقررت المحكمة في حيثيات قراراها اعتماد ترشح “سوداكال” لرئاسة النادي في الانتخابات الماضية ، وقال محامي سوداكال، الفاتح مختار إنهم كانوا واثقين من صدور الحكم لمصلحتهم لجهة أن القرارات التي صدرت خلال وقت سابق من المفوضية ولجنة التحكيم وبعض المحاكم الأخري لم تكن عادلة ومُنصفة، وأكد مختار أنهم بصدد تسليم قرار المحكمة للمفوضية المعنية صباح الغد “الخميس” حتى يتم إعلان فوز موكله لمنصب رئاسة المريخ بصورة رسمية. وأكد المُحامي أن قرار المحكمة العليا حسم الجدل حول الصراع الإداري بالنادي. المادة السابقة أحزان باقية.. بقلم ناهد قرناص المقالة القادمة اعتقال بكري حسن صالح على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة…

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