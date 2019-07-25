إرتفاع أسعار الملابس والأحذية

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الخليج 365 :
كشفت جولة لـ(آخر لحظة) في أسواق بالخرطوم، عن ارتفاع كبير في أسعار الملبوسات، حيث بلغ سعر الحذاء النسائي الماركة (1500) جنيه، فيما بلغ سعر الحذاء الرجالي (700) جنيه، في وقت أكد عدد من التجار زيادة كبيرة نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وأشاروا إلى أن الماركة المصرية أقل سعراً من الصينية، وتتراوح النسائية ما بين (200-250) جنيهاً والرجالية (400-600) جنيه، وأضافوا أن الماركة التركية أقلها ثمناً وتداولها ضعيف وتتراوح ما بين (150-200) جنيه، وبلغ سعر الملابس المرغوبة أكثر الماركات الإماراتية، حيث يتراوح سعرها ما بين (700-1300) جنيه والسعودية (600-900) جنيه، فيما بلغ سعر ماركة الفساتين ما بين (400-600) جنيه، والبلاوز (200-300) جنيه.
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