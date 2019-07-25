وقالت إسرائيل إن المباني السكنية العشرة، ومعظمها لا يزال تحت الإنشاء، تُقام بصورة غير قانونية وتمثل خطرًا أمنيًا على القوات الإسرائيلية المنتشرة على امتداد الجدار الذي يمر بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من إسرائيل وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينيًا يواجهون خطر التشرد.
وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا الثلاثاء، مسودة بيان من 5 فقرات، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15.
وتعبر المسودة عن القلق البالغ وتحذر من أن عملية الهدم ”تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم“.
ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع لكن دبلوماسيين قالوا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان.
وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجددًا إنها لا توافق على النص.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسيون: أمريكا تمنع صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم منازل مقدسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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