دراسة تكشف: الحيوانات لا يمكنها التكيف مع تغير المناخ

كشفت مجموعة من العلماء إن بعض أنواع الحيوانات لا تستطيع التكيف بسرعة كافية للعيش في موائلها الطبيعية بسبب تغير المناخ، حيث تبين من خلال دراسة شملت الغزال والعصافير وغيرها من الحيوانات أنهم يعانون من تأثيرات المناخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن بعض الأنواع يمكن أن تتكيف استجابة لارتفاع درجات الحرارة العالمية، فقد يحدث ذلك بسرعة لدرجة أنه قد يؤدي إلى انخفاض بعض الأنواع لعدم تكيفهم مع التغيرات.

وتستجيب بعض الحيوانات عن طريق التكاثر في وقت مبكر من العام عندما يكون الجو أكثر برودة، ولكن فى حالة المناخ الأكثر حرارة ستكون النتائج سيئة.

ويؤكد العلماء أن بعض التغييرات التي تبنتها الحيوانات تجعلها أقل تكيفًا مع بيئاتها الجديدة، حيث استعرض الفريق 1090 ملخصًا علميًا واستخلص بيانات من 71 دراسة منشورة مثلت 17 نوعًا في 13 دولة، لتقييم استجابات الحيوانات لتغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على الطيور.

وقال المؤلف الرئيسي فيكتوريا رادشوك من معهد لايبنز لأبحاث الحيوان والحياة البرية (IZW) في ألمانيا "ركز بحثنا على الطيور لأن البيانات الكاملة عن المجموعات الأخرى كانت نادرة".

