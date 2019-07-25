وحسب بيان وزارة الداخلية، تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا بمصرع أمين شرطة في منطقة السنطة، بعدما طعن زوجته ”ف . أ“ التي جرى نقلها مصابة إلى المستشفى.
وأوضح البيان أن أمين الشرطة استخدم سكينًا حادًا لطعن زوجته بسبب وجود خلافات زوجية، فانتقل رجال الشرطة إلى المستشفى لأخذ أقوال الزوجة.
وأفادت الزوجة بأن خلافات نشبت مع زوجها بسبب اتهامها له بالتقصير في مصروفات المنزل، رغم وجود 3 أطفال يحتاجون إلى تلبية احتياجاتهم.
وأوضحت أنها تركت المنزل منذ فترة بعد خلافات سابقة مع الزوج وعندما عادت تشاجرا مرة أخرى.
ولفتت إلى أن زوجها حاول قتلها بـ4 طعنات منها طعنتين في الرقبة وواحدة في الظهر وأخرى في البطن ثم ألقى بنفسه من شرفه المنزل بالطابق الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطي يوجه 4 طعنات لزوجته وينتحر قفزًا من الطابق الرابع في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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