مقديشو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قال وزير الإعلام الصومالي، محمد عبدي حاير مرعي، أن " ستة أشخاص أصيبوا في "العمل الإرهابي" منهم رئيس بلدية مقديشو".
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على "تويتر" إن مبعوث الأمم المتحدة جيمس سوان، وهو أمريكي الجنسية، زار رئيس البلدية في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية، التي ترتبط بـ(تنظيم القاعدة - المحظور في روسيا و العديد من الدول الأحرى) وتريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم وهو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات التي نفذتها.
ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 28 آخرين بجروح، في انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة على الطريق المؤدية إلى مطار مقديشو وتبنته الحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 أشخاص وإصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.