مقتل 6 أشخاص وإصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بجروح، بينهم رؤساء لمديريات العاصمة ومدراء أقسام في تفجير استهدف مبنى بلدية العاصمة مقديشو يوم الأربعاء، وتبنته "حركة الشباب" المتطرفة.

مقديشو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قال وزير الإعلام الصومالي، محمد عبدي حاير مرعي، أن " ستة أشخاص أصيبوا في "العمل الإرهابي" منهم رئيس بلدية مقديشو".

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على "تويتر" إن مبعوث الأمم المتحدة جيمس سوان، وهو أمريكي الجنسية، زار رئيس البلدية في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية، التي ترتبط بـ(تنظيم القاعدة - المحظور في روسيا و العديد من الدول الأحرى) وتريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم وهو الأحدث ضمن سلسلة طويلة من الهجمات التي نفذتها.

ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 28 آخرين بجروح، في انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة مراقبة على الطريق المؤدية إلى مطار مقديشو وتبنته الحركة.