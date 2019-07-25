المطربة المغربية "دنيا بطمة" تهين الصحفيين قبل حفلها بمهرجان إفران الدولى

أهانت المطربة المغربية دنيا بطمة الصحفيين المغاربة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركتها الليلة فى فعاليات مهرجان إفران الدولي.

وفاجأ مدير أعمالها محمد الترك الصحفيين بقطعه بداية المؤتمر ليوجه تحذيرا لهم " لن تقبل دنيا بأى اسئلة خارج مشاركتها بالمهرجان وجديدها الفنى، وأى أسئلة شخصية أو حول مشاكلها مرفوضة"، لينهى التنويه بإهانة الصحافة بقوله فيما معناه : "اللى مش عجبه ممكن يمشى من المؤتمر".

لتضطر بطمة أن تفتتح المؤتمر بمحاول تهدئة الصحفيين وشرح أسباب رفضها الحديث عن مشاكلها والشائعات الفنية التى تطاردها وكونها تتصدر حديث السوشيال ميديا بسكل شبه يومى بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل وعملها مشاكل ومشاحنات مع الفنانين منهم ابنة زوجها حلا الترك، مؤكدة أنها تسعى للتركيز على الحديث عن مشوارها الفني فقط وعن سعادتها بتواجدها في إفران لأول مرة، دون التطرق لتلك المشاكل التي وصفتها ب "التافهة".

