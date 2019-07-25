اتحاد أمريكا الجنوبية يدرس إيقاف ميسي 6 أشهر

ذكرت شبكة "Tycsports" الأرجنتينية، أن اتحاد أمريكا الجنوبية يدرس معاقبة النجم ليونيل ميسي، بالإيقاف على المستوى الدولى، من شهرين إلى 6 أشهر، بعد تصريحاته التى اتهم فيها مسئولى الاتحاد الفساد، عقب طرده خلال لقاء منتخب تشيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث، بكوبا أمريكا الأخيرة.
أضافت الشبكة الأرجنتينية، أنه فى حال قيام كونميبول، بإيقاف نجم منتخب التانجو، 6 أشهر، سوف يغيب عن عدد من المباريات الودية، وهى المكسيك، تشيلى، ألمانيا، منتخب الباسك، البرازيل والسعودية.
جدير بالذكر أن ميسي تعرض للطرد خلال لقاء تشيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث، والذى فاز به منتخب التانجو بنتيجة 2 – 1، ليخرج مهاجما اتحاد أمريكا الجنوبية.
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