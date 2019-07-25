الرجاء المغربى يضم أحداد من الزمالك إعارة موسم واحد.. رسميا

وكان حميد أحداد قد انضم لصفوف فريق الزمالك الموسم الماضى، من فريق دفاع الحسنى الجديدى، بعقد لمدة 4 سنوات، ولكنه فشل فى حجز مكانة أساسية فى تشكيل الأبيض.
ويعد أحداد خامس صفقات فريق الرجاء المغربى الصيف الحالى بعد محسن متولي ، المالي ساليف كوليبالي ، الكونغولي فابريس نغوما ، وعمر العرجون .
جدير بالذكر أن المدرب الفرنسي السابق للنادى الأهلى باتريس كارتيرون، هو من يقود فريق الرجاء المغربى، من منتصف الموسم الماضى.
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