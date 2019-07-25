ونشرت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، تقريرًا قالت فيه إن مانشستر يونايتد مستعد لدفع 75 مليون يورو، مقابل ضم ميلينكوفيتش – سافيتش إضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات، ورفع راتب اللاعب الصربي إلى 6 ملايين يورو سنويا، وبموجب عقد يمتد حتى العام 2024.
ويعتبر النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ميلينكوفيتش – سافيتش هو بديل اللاعب الفرنسي بول بوغبا، الذي قد ينتقل قريبا إلى ريال مدريد.
وسجل سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش (24 عاما) خمسة أهداف في الموسم الماضي، إضافة إلى ثلاثة تمريرات حاسمة، خلال 31 مباراة.
ومن المفترض أن يعلن مانشستر يونايتد، إضافة إلى اللاعب الصربي، الإعلان قريبا عن ضم المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماغوير (26 عاما) من فريق ليستر سيتي الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: الصربي ميلينكوفيتش سافيتش بديلًا لبوغبا في مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.